Todd Solondz sobre la cancelación: "Veo a los jóvenes aterrorizados por ofender a alguien"

El director y guionista estadounidense Todd Solondz ha lamentado este martes que los jóvenes cineastas tienen que crear e innovar en un contexto marcado por la cultura de la cancelación, una realidad que percibe en sus clases: "Veo a los jóvenes aterrorizados por ofender a alguien o decir la palabra equivocada".

Lo ha dicho en la rueda de presentación de la programación del festival de cine independiente Americana Film Fest, que se celebrará del 7 al 12 de marzo y le dedicará una retrospectiva, en la que ha hablado del miedo a ofender a las personas: "Estoy acostumbrado a ofender a las personas, y sigo aquí".

Considera que no es divertido estar con gente sin sentido del humor y, a su parecer, no tiene sentido hacer una película sin ironía, pero cree que a día de hoy las restricciones son más contundentes que cuando él empezó y ha bromeado con que él está "virtualmente cancelado" por las películas que ha hecho.

Ha aclarado que para él es importante ser amable y educado cuando vives en sociedad pero que, como cieneasta, considera que tiene que ser maleducado en sus obras y ha criticado aquellos autores que hacen el camino inverso: "Me preocupa la gente que dice que las películas tienen que ser amables y luego ellos no lo son en su día a día".

Solondz piensa que en la actualidad da miedo abordar según qué temas en el arte --"es difícil jugar y divertirse" porque llegan ataques tanto de la derecha como de la izquierda-- pero ha remarcado que quiere tener esperanza con el cine actual pese a ver cómo los jóvenes tienen que abrirse paso en un campo de minas, ha dicho.

"No puedes esperar que gente con dinero tenga el valor de poner su reputación en juego por un cineasta que no es sensible con las reglas del juego", ha lamentado Solondz, que ha recalcado que una producción que genere dinero se llevará a cabo aunque ofenda a algún colectivo, y ha puesto de ejemplo especiales de comedia de humoristas estadounidenses como el de Dave Chappelle en Netflix.

CINE INDEPENDIENTE

Al ser preguntado por las dificultades para hacer cine independiente, Solondz ha dicho que siempre ha sido un reto hacer películas alejadas de los grandes estudios pero que a día de hoy los retos son todavía mayores porque menos personas van al cine y muchas salas independientes han cerrado.

Sin embargo, cree que es más accesible hacer una película con menos presupuesto porque la tecnología ha avanzado y hay muchas plataformas como YouTube y TikTok a través de las cuales se puede conectar con las personas y hacer llegar las películas.

De hecho, que grandes plataformas como Netflix o Amazon Prime no quieran producir una película es una "buena señal" para Solondz, que cree que dice mucho de la obra en cuestión y también de los filmes que estas empresas sí deciden producir, obras que a su juicio no ofenden a nadie.

"He hecho perder mucho dinero a mucha gente", ha respondido Solodnz al ser preguntado por las dificultades que encuentra a la hora de producir su nueva película y, pese a las críticas que ha hecho al sector, ha afirmado que se siguen haciendo buenas películas aunque cree que ahora hay que buscar más entre la oferta.

Para Solodnz, los Oscars "son solo un negocio" y ha asegurado que no le interesan, aunque la parte de él que sigue teniendo 11 años todavía quiere ganar un premio.

AMERICANA FILM FEST

El Americana Film Fest tendrá una programación de 36 largometrajes y 32 cortos, se celebrará en los cines Girona, Zumzeig y Phenomena de Barcelona y abrirá con 'La belleza y el dolor', de Laura Poitras, un documental ganador del Leon de Oro y nominado a los Oscars que aborda la epidemia de opioides en Estados Unidos.

Además, el festival dedicará una retrospectiva en colaboración con la Filmoteca de Catalunya a Solondz, que han descrito como uno de los cineastas más personales del cine independiente norteamericano, y que tendrá títulos como 'Wiener-Dog', 'Happines', 'Cosas que no se olvidan', 'La vida en tiempos de guerra' y 'Dark Horse'.

Americana proyectará películas como 'Falcon Lake', de Charlotte Le Bon; 'Riceboy Sleeps', de Anthony Shim; 'War Pony', codirigida por Riley Keough --nieta de Elvis Presley--; 'Emily the criminal', de John Patton Ford; 'El club del odio', de Beth de Araújo, y 'Sharp stick', de Lena Dunham.