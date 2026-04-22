Tokischa actuará el 30 de junio en Madrid y el 1 de julio en Barcelona

Cartel de los conciertos en Madrid y Barcelona - LAST TOUR

BARCELONA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Tokischa regresa este verano a España con dos conciertos el 30 de junio, en La Riviera de Madrid, y el 1 de julio, en la sala Razzmatazz de Barcelona.

Las entradas para ambos conciertos estarán a la venta a partir de este jueves a las 11 horas, informa la promotora Last Tour en un comunicado este miércoles.

A lo largo de su carrera, ha colaborado con artistas como Rosalía, Madonna o Arca y recientemente ha publicado su álbum debut, 'AMOR & DROGA', en el que muestra "su total versatilidad".