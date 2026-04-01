Toni Aguilar, nuevo director general de Centros Concertados y Privados de la Generalitat

Toni Aguilar en una foto cedida por Escola Pia - ESCOLA PIA

BARCELONA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Toni Aguilar ha sido nombrado como nuevo director general de Centros Concertados y Privados de la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat, informa el departamento en un comunicado este miércoles, cuando también se ha publicado en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (Dogc).

Hasta la actualidad era el director de Grupos y Comunidades de la Escola Pia de Catalunya y, anteriormente, ocupó la Dirección estratégica y de apoyo a las escuelas, así como también fue director gerencial de la Escola Pia Santa Anna de Mataró (Barcelona).

Es especialista en gestión estratégica y liderazgo de redes de centros educativos, en supervisión de proyectos institucionales y gobernanza educativa, y ha formado parte del Consell d'Educació de Catalunya como representante de las direcciones de centros concertados.

Este lunes el director general de Centros Concertados y Privados de la Generalitat, Xavier Güell, presentó su renuncia "por motivos personales", según pudo saber Europa Press.

La Fundació Escola Cristiana de Catalunya (Fecc) ha celebrado en un mensaje en 'X' el nombramiento de Aguilar, que recuerda que también fue vocal de la Associació Professional Serveis Educatius de Catalunya (Apsec): "Contentos de continuar teniendo responsables que conocen y valoran la aportación de los centros concertados al Servei d'Educació de Catalunya".