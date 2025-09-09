Torres (BBVA) reafirma que la OPA al Sabadell es "inamovible" y que Catalunya ganará peso con ella

Archivo - El presidente de BBVA, Carlos Torres, durante la jornada sobre Catalunya 'Hacia un crecimiento sostenible', de 'Expansión', en el Recinte Modernista Sant Pau, a 31 de marzo de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de BBVA, Carlos Torres, ha reafirmado que la oferta pública de adquisición (OPA) del BBVA sobre Banco Sabadell es "inamovible en cualquiera de sus vertientes" y que, con ella, Catalunya ganará peso económico, dado que, según él, su entidad financiera es la que más ha apostado por Catalunya.

En sendas entrevistas este martes en 'El Periódico de Catalunya', 'La Vanguardia' y 'Ara', Torres ha señalado que si la OPA no prospera puede haber una "una previsible caída de las acciones del Sabadell" y ha reiterado que la operación obedece al contexto en Europa en el que existe, para él, una necesidad de inversión muy relevante para recuperar competitividad.

Preguntado por si el BBVA desistirá en caso de no conseguir el 50% de capital del Sabadell, lo ha afirmado: "Tenemos una condición de aceptación mínima. Es la única que queda, que condiciona el éxito de la oferta a que obtengamos más de la mitad de los derechos de voto de Banco Sabadell. Si no, nos retiramos y ya está".

En referencia a si se plantea alargar el periodo de 30 días --que ha empezado este lunes-- para que los accionistas del Sabadell acepten la OPA, ha asegurado que "30 días es más que suficiente para que cada accionista decida" y que el BBVA no quiere prolongar más el plazo.

Ha expresado que confía "plenamente" en lograr la adhesión y, sobre las reticencias, ha remarcado que en la operación no es, a su juicio, ni de cierre de oficinas ni de pérdida de trabajo, sino de crecimiento, pese a apuntar que se cerrarán 300 oficinas de una red de alrededor de 3.000.