Torres Brandy lanza una colección de Torres 10 para mostrar "la grandeza del 10"

Las botellas de la edición limitada de Torres 10 - FAMILIA TORRES

BARCELONA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Torres Brandy ha lanzado una colección de Torres 10 para mostrar "la grandeza del 10", que se inspira en las banderas de 10 países y se liga al Mundial de fútbol que se inicia este jueves, informa Familia Torres en un comunicado este jueves.

Las diez botellas están vestidas con los colores nacionales de diez países --España, México, Argentina, Canadá, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido, Brasil y Estados Unidos--.

Además de homenajear al número del brandy, se hace "como dorsal del jugador que marca la diferencia, este perfil decisivo que simboliza el esfuerzo, la visión de juego y la vocación de liderazgo".