Torres Brandy lanza una colección de Torres 10 para mostrar "la grandeza del 10"

Las botellas de la edición limitada de Torres 10
Las botellas de la edición limitada de Torres 10 - FAMILIA TORRES
Europa Press Catalunya
Publicado: jueves, 11 junio 2026 14:50
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   BARCELONA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

   Torres Brandy ha lanzado una colección de Torres 10 para mostrar "la grandeza del 10", que se inspira en las banderas de 10 países y se liga al Mundial de fútbol que se inicia este jueves, informa Familia Torres en un comunicado este jueves.

   Las diez botellas están vestidas con los colores nacionales de diez países --España, México, Argentina, Canadá, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido, Brasil y Estados Unidos--.

   Además de homenajear al número del brandy, se hace "como dorsal del jugador que marca la diferencia, este perfil decisivo que simboliza el esfuerzo, la visión de juego y la vocación de liderazgo".

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