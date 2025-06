Torres lamenta que el texto del PP no diga "ni una sola frase" sobre menores migrantes

Apunta que "ya estaba prevista" una reunión con Canarias tras el fallo del Supremo

BARCELONA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha lamentado este viernes la dificultad para alcanzar acuerdos con el PP en materia migratoria y que la propuesta que han trasladado a la XXVIII Conferencia de Presidentes no diga "ni una sola frase" sobre la situación de los menores migrantes no acompañados.

"Han presentado una propuesta de control de fronteras, en la que hablan de que no se puede delegar absolutamente nada en el campo migratorio. No hay ni una sola frase, ni una coma, nada, ni una vocal que hable de los menores no acompañados", ha criticado, la rueda de prensa tras la conferencia en el Palau de Pedralbes de Barcelona.

Ha asegurado que en esta cuestión se encuentran siempre ante "un muro del Partido Popular y de la ultraderecha" y que no pueden contar con el PP porque textualmente no quieren dar una respuesta solidaria a esta población vulnerable.

Ha afeado, además, que en los pactos con Vox para los Presupuestos de algunas comunidades autónomas el "punto uno es no aceptar a menores migrantes" en sus territorios, algo que ven en la línea que ha mantenido el partido en el último año y medio.

PROPUESTA DE EUSKADI Y CANARIAS

Sobre la propuesta que trasladaron en el comité preparatorio del encuentro de este viernes Euskadi y Canarias, ha afirmado que el Gobierno lo asumió, pero que no se aprobó por el voto en contra de la mayoría de autonomías, concretamente por las presididas por el PP, y se incluyó a propuesta del Gobierno.

Ha lamentado que, al tratarse de una iniciativa del ejecutivo, se haya acabado por rechazar: "No daban la opción de que las propuestas que hacía el Gobierno de España se aprobaran ni como acuerdo ni como recomendación"

"El Partido Popular hizo una propuesta distinta, de control de fronteras, absolutamente sin hablar de los asuntos que se planteaba Euskadi o Canarias", ha añadido.

FALLO DEL SUPREMO

Preguntado por el fallo del Tribunal Supremo (TS) sobre la situación de los menores migrantes en Canarias, Torres ha respondido que "ya estaba previsto" mantener una reunión con el gobierno canario y mandar un protocolo al gobierno autonómico abierto a sugerencias y con voluntad de que se acuerde entre ambos gobiernos, en sus palabras.

"La vamos a tener de manera interna, los responsables jurídicos y hoy mismo, si no me equivoco, el propio presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha dicho que hemos hablado hoy para tener reuniones la próxima semana, al objeto de avanzar en el cumplimiento de ese fallo que realmente tenemos que cumplir", ha expresado.

Se ha mostrado confiado en que serán capaces de dar "la mejor respuesta posible a lo que es una situación de hacinamiento" y se ha comprometido a hacerlo en colaboración y cooperación con Canarias.