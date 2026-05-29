Un total de 45.821 estudiantes se matriculan a las PAU 2026 en Catalunya, 1.583 más que en 2025

Archivo - Primer día de las PAU 2025 en Barcelona - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 45.821 estudiantes se han matriculado para las pruebas de acceso a la universidad (PAU) de 2026 en Catalunya, cifra que supera en 1.583 la de 2025 y que supone un quinto récord consecutivo de matriculaciones, informa el Govern en un comunicado este viernes.

Las PAU se celebrarán los próximos días 9, 10 y 11 de junio y este año será el último en el que se celebre en septiembre (los días 2, 3 y 4) la convocatoria extraordinaria; a partir de 2027, se avanzarán a julio para "alinearse con el resto de comunidades del Estado".

Del total de alumnos matriculados, 35.052 son estudiantes con matrícula ordinaria que han acabado el bachillerato; 5.965 provienen de ciclos formativos de grado superior que se examinan de alguna asignatura en la fase específica, y 4.804 son de matrícula libre.

Por demarcaciones, 34.606 matriculaciones son en Barcelona; 4.068 en Girona; 2.716 en Lleida, y 4.431 en Tarragona.

DOS PRUEBAS PILOTO

Este año, las PAU pondrán en práctica dos pruebas piloto: una en el ámbito de la digitalización en los trámites de acceso, y otra para detectar dispositivos electrónicos para "garantizar la equidad y la igualdad de condiciones durante la realización de las pruebas".

La primera prueba piloto será en 19 institutos para que los estudiantes puedan hacer los trámites relaciones con el acceso a la universidad mediante el IdCAT Mòbil, sin necesidad de tener que acceder cada vez con un usuario y una contraseña determinados.

La previsión es que la utilización del sistema de identificación digital se haga extensiva a todos los estudiantes progresivamente los próximos años.

Por otra parte, se implementará una prueba piloto aleatoria en los diferentes tribunales con detectores de aparatos digitales de comunicación (móviles, relojes inteligentes, bolígrafos digitales, entre otros).

El incumplimiento de la norma de no utilizar estos dispositivos o por copia en los exámenes comportará la expulsión inmediata del estudiante del aula, la calificación de 0 en ese examen y la posible imposición de sanciones por parte de la comisión organizadora de las PAU, quien puede decidir anular la totalidad de las PAU al estudiante.

MATERIAS Y CRITERIOS DE CORRECCIÓN

Las PAU 2026 no presentan novedades respecto a las del año pasado; las materias, 35 en total, son la mismas que en 2025 y la estructura de la prueba se mantiene igual, con dos fases: la de acceso, que es obligatoria y consta de cinco exámenes, y la de admisión, que es voluntaria y sirve para subir nota.

Los criterios de corrección tampoco varían y únicamente se añaden dos materias (Artes escénicas y Coro y técnica vocal) a las asignaturas que se considera que tienen producción de texto.

En todas las materias se pide que las respuestas sean claras y estén redactadas "de manera coherente y cohesionada, con corrección gramatical, léxica y ortográfica".

En las materias del ámbito de lenguas (Lengua castellana y literatura; Lengua catalana y literatura; Literatura castellana y Literatura catalana) se aplica un máximo de descuento por errores de normativa de 2 puntos en el conjunto del examen.

En las que tienen producción de texto (lenguas extranjeras, Historia, Historia de la Filosofía, Geografía, Literatura dramática, Lengua y cultura latinas, Lengua y cultura griegas, Artes escénicas y Coro y técnica vocal) se aplicará un descuento de hasta el 10% de la puntuación del ejercicio al cual haga referencia la pregunta por falta de coherencia y cohesión en el redactado, errores normativos y deficiencias en la presentación.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

El alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo derivadas de trastornos del aprendizaje y la comunicación como TDA, TDAH o TEA, dispondrán de 30 minutos más para realizar cada examen.

En el caso del alumnado que sufra de un trastorno de comunicación y lenguaje se aplicarán, adicionalmente, criterios de corrección específicos en los descuentos por errores de normativa.

CONSULTAS Y RESULTADOS

El alumnado podrá consultar partir del 5 de junio en el Portal de acceso a la universidad la ubicación del tribunal donde debe examinarse.

Los mismos días de las pruebas, una vez finalizado cada examen, se irán publicando en el Canal Universitats los enunciados de las diferentes materias junto a los correspondientes criterios de corrección.

Los resultados de las PAU se publicarán el 23 de junio y se podrán consultar en el Portal de acceso a la universidad.