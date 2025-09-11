Un total de 5.968 personas visitan el Parlament en su jornada de puertas abiertas

BARCELONA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 5.968 personas han visitado este jueves la sede del Parlament durante la jornada de puertas abiertas con motivo de la Diada, "pese a las intensas lluvias que cayeron sobre Barcelona durante buena parte del día", informa la Cámara catalana en un comunicado.

La muestra de cultura popular organizada por Adifolk que debía hacerse por la mañana ante el Parlament ha tenido que suspenderse por la lluvia y la Mesa, encabezada por el presidente, Josep Rull, ha invitado a las agrupaciones culturales que debían actuar este año a hacerlo en la celebración de la Diada del próximo año.

Durante la jornada de puertas abiertas, el presidente, los vicepresidentes Raquel Sans y David Pérez, y las secretarias de la Mesa, Glòria Freixa, Rosa Maria Ibarra y Judit Alcalá, han saludado a los ciudadanos que han visitado los espacios más emblemáticos, como la Escalera de Honor, la zona de los pasos perdidos, la Sala donde se reúne la Mesa, el despacho presidencial o el hemiciclo.