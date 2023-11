Toto clausurará el Guitar BCN 2024 con un concierto en el Poble Espanyol en julio

BARCELONA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo norteamericano Toto actuará el 26 de de julio en el Poble Espanyol de Barcelona como concierto de clausura del Guitar BCN 2024, ha informado la promotora The Project este miércoles en un comunicado.

Las entradas para el concierto de la banda liderada por Steve Lukather y Joseph Williams se pondrán a la venta este viernes.

El Guitar Fest 2024 ha anunciado otros nombres del cartel como Sole Giménez, que hará el concierto original en el Palau de la Música el 26 de enero, Rozalén, Mikel Izal, El Kanka, Coque Malla y Xoel López.

También actuarán Los Tigres del Norte, que regresarán a Barcelona por primera vez desde 2008, la cantante Noa, el músico Rodrigo Cuevas, Les Marlena, Vicco y Gossos.

El festival homenajeará al sonido progresivo de los 70 con grupos tributo como The Australian Pink Floyd Show (de Pink Floyd), Opus One (de Mike Olfield) y The Musical Box (de Génesis).