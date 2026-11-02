El Tour del Talento de la Fundación Princesa de Girona comenzará en Badalona, Santa Coloma y Sant Adrià (Barcelona)

El Tour del Talento de la Fundación Princesa de Girona comenzará en Badalona, Santa Coloma y Sant Adrià - FUNDACIÓN PRINCESA DE GIRONA

BARCELONA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tour del Talento de la Fundación Princesa de Girona tendrá su primera etapa en la segunda semana de febrero de 2027 en Badalona, Santa Coloma de Gramenet y Sant Adrià de Besòs (Barcelona), informa este lunes la fundación en un comunicado.

El Tour mantendrá la singularidad de comenzar con una propuesta de gran formato que conecta tres ciudades de un territorio, en este caso en el entorno del río Besòs, tal como ocurrió el pasado año en el Baix Llobregat.

En el caso del Besòs, la propuesta es fruto de la colaboración entre los tres ayuntamientos y la Fundación Princesa de Girona, con el apoyo de la Diputación de Barcelona.

En esta primera parada del Tour del Talento se anunciará el Premio Princesa de Girona 2027, una de las 4 categorías de estos galardones, que se irán anunciado a lo largo de las diferentes paradas.

El Tour del Talento continuará su recorrido durante el primer semestre de 2027 por 4 ciudades más, con el objetivo de "activar, movilizar e impulsar el talento joven", conectándolo con nuevas oportunidades, inspirando a través de referentes y formándolo con actividades.

El director general de la fundación, Salvador Tasqué, ha destacado que el tour arranca de nuevo en Catalunya, ha asegurado que la entidad considera que los jóvenes "tienen talento y que lo que necesitan son espacios de inspiración, de activación y de conexión", y ha confiado que la nueva edición del tour espera reunir a más de 10.000 jóvenes.