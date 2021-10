La Tourism World Summit culmina con un manifiesto por un turismo "innovador, ético y sostenible"

BARCELONA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cumbre Future of Tourism World Summit ha culminado este miércoles con el impulso del manifiesto 'Barcelona Call-to-Action for the Future of Tourism', un documento internacional para avanzar hacia un nuevo modelo de turismo más "innovador, ético y sostenible".

Durante su intervención para presentar el manifiesto, el secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT) de las Naciones Unidas, Zurab Pololikashvili, ha instado a "construir un liderazgo más sostenible".

Future of Tourism Global Summit ha sido impulsada y organizada por la Fundación Advanced Leadership, la Fundación Incyde de las Cámaras de Comercio Españolas y la OMT con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, la Diputación de Barcelona, la Generalitat de Catalunya y el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB).

