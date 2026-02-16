Trabado (Tercer Sector) cree que una prestación universal de 200 euros por hijo reduciría la pobreza

Archivo - El presidente de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, Xavier Trabado - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, Xavier Trabado, ha afirmado este lunes que una prestación social universal de 200 euros por hijo reduciría la pobreza, y ha defendido articular dicha ayuda a través de un crédito fiscal en el IRPF.

Trabado ha lamentado que "tenemos desde hace años los mayores índices de pobreza de Europa y somos el territorio que menos reduce la pobreza generada por el mercado" y ha señalado que esto es, en sus palabras, culpa de todos, apuntando a la clase política que no ha sido sensible y a la sociedad civil y los agentes sociales, que no lo han priorizado, ha dicho en una entrevista en 'Ara recogida por Europa Press.

"Esta prestación por hijo es una forma de entender por parte de toda la sociedad que los derechos sociales nos implican a todos. Debemos entender que la cohesión social no es sólo una cuestión de generar oportunidades sino también imprescindible para tener una sociedad más productiva, más innovadora", ha dicho.

Ha señalado que el coste de la pobreza infantil en España se estima en "60.000 millones de euros anuales" y ha criticado la idea de que se está en un infierno fiscal ya que, en sus palabras, España todavía está varios puntos por debajo de la presión fiscal en Europa.

Preguntado por el hecho de que la Generalitat funcione con los presupuestos prorrogados del 2023, ha expresado que el tercer sector necesita "sumar recursos y prioridades" en ámbitos que consideran relevantes y ha asegurado que, a pesar del crecimiento del PIB, socialmente se está retrocediendo por la creciente complejidad social.