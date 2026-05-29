Los trabajadores municipales en huelga piden diálogo a Collboni: "Si no, haremos que nos escuche"

Manifestación de trabajadores municipales ante el Ayuntamiento de Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores de los servicios municipales en huelga han insistido al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que se siente a negociar para revertir el convenio laboral que entró en vigor en febrero: "Si no está dispuesto a negociar, todos los colectivos del Ayuntamiento el día 9 iremos a la huelga y haremos que nos escuche".

En declaraciones este viernes, los representantes sindicales de CGT Víctor Guimerà y Cristina Roca han amenazado al gobierno municipal con manifestarse durante la visita del Papa León XIV, que visitará la ciudad los días 9 y 10 de junio.

Han señalado que el nuevo convenio ha hecho "derramar el vaso, que ya estaba muy lleno, de unos servicios colapsados, con plantillas infradotadas", mientras que el alcalde Collboni evita sentarse a negociar con los trabajadores.

INTERSINDICAL

Por su parte, el delegado de Intersindical Miquel Roca ha lamentado la ausencia de diálogo por parte del gobierno: "Si nosotros lo hacemos con nuestra ciudadanía, ¿Por qué los políticos no pueden hacer política de una vez por todas?".

"Lo único que están haciendo ahora es menospreciarnos e insultarnos", ha afirmado Roca, que ha reclamando respeto a la plantilla municipal, así como procurar más recursos tanto económicos como de personal.

Respecto al pleno extraordinario que se celebra este viernes, ha criticado que Collboni dedique "30 miserables minutos a hablar de más de 4 meses de huelga de una plantilla que afecta a 2.500 trabajadores".