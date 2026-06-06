Los trabajadores de Nissan exigen alternativas laborales para los 211 afectados por el ERE

Manifestación de los trabajadores de Nissan en protesta contra el ERE - EUROPA PRESS

BARCELONA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado de CCOO en Nissan Recanvis, Raúl Ocón, ha exigido este sábado alternativas laborales para los 211 trabajadores afectados por el expediente de regulación de empleo (ERE) presentado por la compañía y ha acusado a la empresa de impulsar un proceso de desmantelamiento de su actividad en Catalunya.

Así se ha expresado en declaraciones a la prensa en la plaza Urquinaona, antes de la manifestación convocada por los comités de empresa de Nissan, en las que ha asegurado que la plantilla vive la situación "con mucha decepción por la falta de transparencia de la compañía y por su forma de gestionar los procesos de cierre y reestructuración".

Ocón ha sostenido que el expediente responde a una estrategia de deslocalización y ha afirmado que los trabajadores tienen claro que existe "un desmantelamiento de Nissan en Catalunya", además de mostrarse convencido de que otras áreas que siguen operativas acabarán cerrando en los próximos años.

El representante sindical también ha destacado que la media de edad de los empleados ronda los 50 años y ha lamentado que muchos de ellos hayan encadenado varios cierres, por lo que la plantilla se encuentra "decepcionada y cansada de tanto sufrir".

PRESERVAR EL EMPLEO

Por su parte, el representante de UGT Joan Carles Yepes ha defendido que el objetivo de la negociación debe ser preservar el empleo porque "no queremos hablar de dinero, no queremos poner precio a la cabeza de los despedidos".

Yepes también ha pedido que las administraciones se impliquen en la negociación y presionen a la empresa para buscar soluciones laborales, ya que, según ha señalado, "hay mucha gente que lo que necesita es un puesto de trabajo".