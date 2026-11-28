BARCELONA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos de prolongación de la L8 de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) han provocado este sábado sobre las 10.30 horas una gran fuga de agua en el cruce entre las calles Marià Cubí y Muntaner, en Barcelona, tras afectar a una tubería.

El incidente ha provocado que varias fincas de la zona se hayan quedado sin suministro de agua durante la mañana, informan fuentes municipales a Europa Press.

Sobre las 17 horas, ya se había restablecido el servicio en los edificios afectados.