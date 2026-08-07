Los trabajos por el socavón en El Putxet de Barcelona avanzan según la planificación prevista

Archivo - Efectivos de bomberos durante el desalojo de un edificio por el socavón en un interior de manzana, a 7 de julio de 2026, en Barcelona - David Oller - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos por el socavón en El Putxet de Barcelona, derivado de una incidencia en las obras de la línea L9 de Metro, avanzan según la planificación prevista y todos los sistemas de auscultación muestran una situación de "estabilidad general" en el conjunto de los edificios, informa la Conselleria de Territorio en un comunicado.

El Govern de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona han informado este viernes a los vecinos y comerciantes de que los trabajos de mejora y normalidad del terreno bajo el edificio del número 2 de la calle Rubinstein han evolucionado favorablemente.

Los equipos de seguimiento y auscultación detectaron una evolución negativa de grietas en este edificio la semana pasada, lo que permitió detectar la conocida cavidad menor y trabajar por la consolidación del terreno y relleno inmediato.

En este sentido, se han ejecutado trabajos de refuerzo estructural, se han sellado grietas y se han intensificado los trabajos de inyección para consolidación bajo este edificio, además del relleno inmediato de la cavidad detectada.

RETORNO DE LOS VECINOS

Los vecinos del número 54 de la calle Sant Gervasi de Cassoles, que consta de 31 viviendas y 1 local, podrán regresar a su casa durante la próxima semana, una vez se han llevado a cabo unas comprobaciones técnicas complementarias.

Con este, se habrá completado el retorno en cuatro edificios, que simbolizan el 60% de las viviendas afectadas, y a finales de agosto, se concretarán las próximas fechas de regreso a la calle de Rubinstein y de Teodora Lamadrid.

ANTICIPOS

El Govern ha resuelto la solicitud de 50 anticipos, con cargo al Fons de Contingència aprobado para que las personas afectadas puedan hacer frente a los gastos sobrevenidos a consecuencia del incidente.

También se han presentado 41 solicitudes de suspensión del pago de alquiler, que se están gestionando, y 11 comerciantes se han acogido a la línea de emergencias del Institut Català de Finances (ICF).