TradeInn factura 585 millones en 2025 (+5,6%) y envía más de 9,2 millones de paquetes

GIRONA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La compañía de retail especializado en artículos deportivos y equipamiento de alto rendimiento TradeInn cerró 2025 con una facturación de 585 millones de euros, un 5,6% más que en 2024, y el envío de 9,2 millones de paquetes, informa en un comunicado este jueves.

Los envíos de paquetes se realizaron a clientes de 190 países, y, del total, 8,5 millones salieron del centro de operaciones en Celrà (Girona), y el resto del hub logístico de Alemania.

Los resultados de 2025 se enmarcan en una senda de crecimiento "que se ha visto reforzada gracias a su apuesta" por la especialización del catálogo, la innovación tecnológica y la adaptación a los nuevos hábitos de consumo de sus clientes en todo el mundo.

El director ejecutivo de la empresa, David Martín, ha explicado que la evolución es el "reflejo de un modelo sólido basado en la especialización, la distribución directa y la confianza de millones de deportistas en todo el mundo".

TradeInn ofrece actualmente más de 3,5 millones de productos de más de 12.500 marcas, distribuidos en 18 categorías deportivas especializadas.