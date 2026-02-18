El tráfico de mercancías crece un 13,5% en el Puerto de Barcelona en enero

Archivo - Un conjunto de coches aparcados en el Puerto de Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Barcelona alcanzó 5,45 millones de toneladas en enero, un 13,5% más que en el mismo mes del año pasado, por el aumento de los líquidos a granel, que sumaron 1,33 millones de toneladas, un 87,5% más, informa el enclave en un comunicado este miércoles.

La infraestructura ha explicado que el aumento de los líquidos a granel "supone un paso más en la tendencia detectada" a finales de 2025, con un marcado incremento en la importación de gas natural licuado (GNL), así como del tráfico de gasolina y fuel.

Por su parte, los sólidos a granel se redujeron un 12% en el primer mes del año por la caída del tráfico de cereales y harinas.

Los contenedores aumentaron un 4,3%, hasta 304.703 TEUs por la recuperación de los tránsitos (+11,3%), mientras que los contenedores llenos de exportación bajaron un 10,7% y los de importación, un 3,3%.

Los automóviles subieron un 2,2% interanual, hasta 43.768 vehículos por el aumento del 80% en las importaciones, mientras que el Puerto registró 208.160 pasajeros, un 16% más, de los que 71.304 (+4,2%) fueron de ferris de línea regular.