El tráfico de mercancías del Puerto de Barcelona registra 30 millones de toneladas (+4,4%) hasta mayo

Terminal de contenedores del Puerto de Barcelona - PUERTO DE BARCELONA

BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)

El tráfico de mercancías en el Puerto de Barcelona ha registrado más de 30 millones de toneladas entre enero y mayo de este año, un 4,4% más que en el mismo periodo del año anterior, informa el puerto en un comunicado este miércoles.

El tráfico global de contenedores ha aumentado en una medida similar al de la carga total, creciendo un 4,3% hasta los 1.611.488 TEUs.

Los contenedores de importación (+5,7%) y tráfico (+8%) llenos han impulsado estos resultados y son dos de los segmentos de tráfico que más crecen en un mes que ha registrado comportamientos positivos en todas las tipologías de tráfico.

Los líquidos a granel también mantienen un buen comportamiento, incrementándose un 8,2% su tráfico hasta sumar 7,2 millones de toneladas hasta mayo, y los biocombustibles y productos químicos han protagonizado este crecimiento, con incrementos del 56% y el 52% respectivamente.

Los sólidos a granel, al mismo tiempo, han registrado un incremento casi idéntico, del 8,3%, con aumentos sustanciales en la exportación de potasas (+28,8%) y el tráfico de haba de soja (+27,7%).

El tráfico de automóviles también mantiene su tendencia al alza, aumentando un 4,6% hasta las 314.711 unidades, y en cuanto al tráfico Ro-Ro, en los cinco primeros meses del año se movieron 181.905 Unidades de Transporte Intermodal, un 2,1% más que en 2025.

Por países, destacan los incrementos del 43% y 48% en los intercambios con Marruecos y Argelia respectivamente, así como el crecimiento del 7,2% en el tráfico marítimo de corta distancia con Italia.

PASAJEROS

En lo que se refiere al movimiento de pasajeros, se han producido un total de 1.793.353 movimientos, un 4,4% más que el año anterior.

De estos, 488.181 movimientos corresponden a los pasajeros de ferrys (+3,3%), mientras que en el apartado de cruceros, un total de 784.762 cruceristas visitaron la ciudad de Barcelona.