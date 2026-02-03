Trànsit abrirá este miércoles un carril en la AP-7 para buses interurbanos y de refuerzo de Renfe

Vehículos circulan por la AP-7 que ha sufrido cortes tras el accidente de tren en Gelida (Barcelona) - Kike Rincón - Europa Press

El Servei Català de Trànsit (SCT) habilitará a partir de este miércoles un carril en la AP-7 entre Martorell y Gelida (Barcelona) para que puedan circular autobuses interurbanos y de Renfe, que ofrecen un servicio alternativo, y saldrán por Gelida antes de alcanzar el tramo de obras.

Así lo indica el SCT en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, donde añade que el personal de seguridad de la obra "solo permitirá el paso a los autocares autorizados".

En este sentido, los autocares deberán circular a 80 km/, y el objetivo de esta medida es hacer más corto su recorrido, aunque antes de alcanzar el punto de obras deberán seguir por las vías alternativas.

Según fuentes de Trànsit consultadas por Europa Press, esta se trata de una medida a raíz de una petición de la Conselleria de Territorio de la Generalitat al SCT, que a su vez la trasladó al Ministerio de Transportes, al que competen estas obras para reparar un talud dañado tras el accidente de la R4 en Gelida.

En este sentido, desde Trànsit siguen apostando por la reapertura de la autopista el 9 de febrero, fecha fijada por el Ministerio "siempre y cuando no haya complicaciones", explican las mismas fuentes.