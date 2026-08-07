Trànsit destina 10 millones a entes locales catalanes para una movilidad urbana más segura

Archivo - Tráfico en la plaza Lesseps de Barcelona - David Zorrakino - Barcelona / Europa Press

BARCELONA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha abierto una nueva línea de subvenciones por valor de 10 millones de euros a entes locales catalanes para promover una movilidad más segura, sostenible e inteligente en ámbito urbano.

Una novedad de esta edición de las ayudas es la ampliación a dos años y medio para la ejecución de las obras y la subvención eleva hasta los 30 millones el total invertido por el SCT desde 2022 en este programa de ayudas, han informado en un comunicado este viernes.

Se podrán acoger los ayuntamientos, las mancomunidades de municipios y las entidades municipales descentralizadas de Catalunya que tengan un máximo de población de 50.000 habitantes.

Como en las demás convocatorias, se podrá financiar también hasta el 100% del coste total del proyecto, con un importe máximo de 150.000 euros por solicitud y proyecto.

Con las dos primeras líneas de ayudas, abiertas en 2022 y 2024, Trànsit ha financiado un total de 160 proyectos de seguridad vial de diferentes municipios.

Recuerdan que, en 2025, en Catalunya el 25% de las víctimas mortales de tráfico tuvo lugar en el ámbito urbano y califican de "imprescindible" las actuaciones en ámbito urbano para reducir el 5% de las víctimas mortales en este ámbito previsto en el Plan de Seguridad Vial 2024-2026.