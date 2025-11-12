Trànsit estudiará aplicar "microsoluciones" para mejorar la movilidad en las Rondas de Barcelona

Archivo - Varios vehículos circulan en la Ronda de Dalt, a 30 de octubre de 2023, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servei Català de Trànsit (SCT) estudiará aplicar "microsoluciones" para mejorar la movilidad, reducir la siniestralidad y mejorar la eficiencia en las Rondas de Barcelona, ha podido saber Europa Press.

Según ha avanzado 'Betevé', el SCT lo estudiará tras aceptar una propuesta hecha por el Ayuntamiento para elaborar un plan de seguridad vial.

En una entrevista de Europa Press, el director del SCT, Ramon Lamiel, ha explicado que las rondas son vías interurbanas que tienen un comportamiento propio de una vía de alta capacidad y que, a pesar de estar integradas en el tejido urbano, "sufren mucho en caso de incidencia".

"Son vías muy comprometidas en muchas horas del día y en momentos muy determinados", y ha indicado que, con esta propuesta del consistorio, se analizará cómo mejorar la circulación en ciertas franjas horarias en las que hay más congestión de vehículos, y ha rechazado hablar de obras o reformas.

DOSIFICAR EL TRÁFICO

Concretamente, Lamiel ha apuntado que se estudiarán las vías de incorporación a las rondas, las alteraciones que estas pueden generar en el tráfico, así como su ubicación.

También se estudiará implantar un sistema semafórico "relámpago" para dosificar el acceso de vehículos a las rondas, y que ya se utiliza en las carreteras de algunos países anglosajones

De hecho, las Rondas de Barcelona ya cuentan con un sistema de barreras en distintos puntos: "Nos gustaría, ahora que tenemos la oportunidad de repensarlas, darles otra visión", ha expresado.

Finalmente, en el marco de este plan de seguridad vial, Lamiel ha propuesto estudiar algunos puntos del perímetro de las rondas, como la Zona Franca y la conurbación metropolitana, con la posibilidad de realizar actuaciones para que la movilidad mejore.