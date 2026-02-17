Trànsit pide evitar la C-17 en Aiguafreda (Barcelona) por un camión volcado que causa retenciones

BARCELONA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Servei Català de Trànsit (SCT) recomienda a los conductores que eviten la C-17 a la altura de Aiguafreda (Barcelona) por un camión que ha volcado este martes por la mañana, por lo que se ha tenido que cortar un carril hacia Barcelona y otro hacia Vic, una situación que puede provocar retenciones hasta que se retire el vehículo y su carga.

Se trata de un camión con matrícula portuguesa y sin seguro, por lo que el Àrea de Trànsit de los Mossos d'Esquadra está investigando las causas del accidente y el SCT trabaja en su retirada, cuyas tareas incluyen retirar las 24 toneladas de carga y el vehículo, informa el SCT en un comunicado.

Como alternativas, el SCT recomienda para el transporte de mercancías la C-25 hasta Manresa (Barcelona) y la C-16 hacia la capital catalana, y para turismos la C-25 y C-16 o la C-25 y C-59.