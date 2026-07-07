Trànsit prevé lanzar en otoño la aplicación que avisará de incidencias en la AP-7 en tiempo real

Archivo - Vehículos circulan por la AP-7 - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Servei Català de Trànsit (SCT) prevé lanzar este otoño (sin concretar exactamente qué mes) su nueva aplicación móvil que consistirá en un sistema de avisos en tiempo real sobre incidencias en la AP-7, que los conductores recibirán sobre incidentes relacionados con el tráfico y fenómenos meteorológicos para reducir retenciones en la vía.

Lo ha explicado su director, Ramon Lamiel, en declaraciones a los medios este martes, en la que ha recordado que esta aplicación quiere "provocar" una toma de decisiones en el conductor y evitar posibles problemas en una de las vías más congestionadas de Catalunya.

"Ya lo estamos trabajando. Adjudicamos la elaboración de esta mejora en marzo y la idea es poder tener las primeras demostraciones o poder lanzar los primeros avisos en otoño", ha precisado.

DOS FORMAS DE AVISAR

Este sistema prevé avisar de 2 formas: en primer lugar, todos aquellos que tengan habilitadas las notificaciones en sus teléfonos y todavía no circulen por la AP-7, recibirán un aviso de lo que está pasando en esta autopista para que valoren si entrar o no y evitar congestiones.

Por otro lado, para los conductores que ya estén circulando por la autopista, la información les permitirá decidir si tomar una ruta alternativa tras recibir el aviso con antelación sobre la incidencia concreta.

En ambos casos, el aviso se dará por mensaje de voz para evitar que el conductor se distraiga utilizando el teléfono móvil, ha explicado Lamiel.

Esta iniciativa se desplegará inicialmente en la AP-7 por ser una de las vías con más tráfico de Catalunya, pero la intención de Trànsit es poder incorporarla a toda la red vial cuando se empiecen a recoger resultados de su uso.