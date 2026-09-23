Trànsit prevé la salida de 580.000 coches de Barcelona por la Mercè y restringe camiones en la AP-7

El director del SCT, Ramon Lamiel (dcha), y el intendente de Mossos d'Esquadra, Francesc Parra (izq), durante una atención a medios este miércoles con motivo de la operación especial de tráfico por la Mercè - EUROPA PRESS

BARCELONA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servei Català de Trànsit (SCT) prevé una salida de 580.000 vehículos desde Barcelona entre las 12.00 horas de este miércoles y las 15.00 horas del jueves con motivo de la Mercè, "la operación especial más importante del año después de Sant Joan", por lo que se restringirá la circulación de camiones en la AP-7.

Así lo ha explicado el director del SCT, Ramon Lamiel, en una atención a medios este miércoles, en la que ha pedido "máxima concentración al volante", dado que, mientras que la posibilidad de sufrir un accidente con heridos graves o muertos es de un 24% en un viernes o vigilia de festivo, en una operación especial se eleva hasta el 26%.

Además de la festividad de la Mercè, que provocará una movilidad de vehículos desde Barcelona a partir de este miércoles, se sumará el tráfico habitual del fin de semana desde otros puntos del área metropolitana impulsado por el buen tiempo, lo que provocará desplazamientos hacia el litoral, y el propio del inicio del otoño.

Lamiel ha informado de que el pico de congestión en la AP-7 se espera a las 19.00 horas de este miércoles, a las 13.00 horas del jueves y, de regreso, a las 19.00 horas del domingo, por lo que ha pedido a la población que intente programar los desplazamientos fuera de estas franjas.

MEDIDAS

La restricción de camiones afectará principalmente a la AP-7 desde L'Hospitalet de l'Infant (Tarragona) hasta Maçanet (Girona) entre las 17.00 y las 22.00 horas de este miércoles, las 10.00 horas y las 14.00 horas del jueves y, en cuanto a la operación retorno, las 17.00 y las 22.00 horas del domingo.

Además de esta medida, que dará "más capacidad y más fluidez" a las vías, Trànsit estudia, según la evolución del tráfico este miércoles, poner un límite a la velocidad variable de salida de Barcelona, en concreto en la B-23 y en la AP-7 desde El Papiol hasta Martorell (Barcelona).

Lamiel ha añadido que habrá controles en las carreteras, tanto en la salida como en el retorno, que se harán con un helicóptero y con equipos de vigilancia e información del tráfico del SCT, sobre todo en la AP-7, así como en la C-14, C-16 y la C-17, que concentrarán desplazamientos propios del otoño, a los que habrá que sumar los que efectúen los Mossos d'Esquadra.

MOSSOS

Los Mossos desplegarán durante los cinco días de desplazamientos un total de 1.993 agentes con tres objetivos: vigilar y controlar el tráfico, facilitar la movilidad y realizar asistencia en carretera.

Lo ha explicado el intendente de Mossos, Francesc Parra, que ha expresado que se harán 1.200 controles, sobre todo en vías principales, centrados en detectar distracciones al volante y alcoholemias, sin olvidar el control sobre colectivos vulnerables, como los motoristas.

En este sentido, ha recordado que hay vigente una campaña de control de distracciones, que suponen la principal causa de los accidentes mortales en Catalunya.

RETORNO

En cuanto al retorno, se espera que el domingo regresen 270.000 vehículos a Barcelona.

Para evitar congestiones, se habilitarán tres carriles adicionales en la AP-7, en el norte desde Llinars del Vallès hasta Montornès del Vallès (Barcelona) y al sur desde Vilafranca del Penedès hasta Molins de Rei (Barcelona), y en la C-32 desde Llavaneres hasta Montgat (Barcelona).