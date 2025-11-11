Trànsit trabaja en un sistema de avisos "a tiempo real" a conductores sobre incidencias en la AP-7

BARCELONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Servei Català de Trànsit (SCT) está trabajando en un sistema de avisos "a tiempo real" que los conductores recibirán sobre incidencias relacionadas con el tráfico y fénomenos meteorológicos --como inundaciones-- con el objetivo de reducir las retenciones, con pruebas que se inicialmente se realizarán en la AP-7.
Según ha avanzado 'El Periódico' y confirman fuentes del SCT a Europa Press, esta prueba piloto se empezará a desarrollar en enero del 2026 para que esté operativa en diciembre..
Concretamente, los avisos serán alertas de voz geolocalizadas que los conductores recibirán a través de una aplicación que deberán descargar en sus dispositivos, y que emitirán información sin tener que manipular el móvil, un factor que evitará que tengan que interactuar la pantalla.
Así, se minimizará el riesgo de accidente y los conductores podrán evitar que la gente esté en situaciones críticas de tráfico, indican las mismas fuentes.
Anteriormente, el SCT había probado con operadoras como Google Maps o Waze este tipo de avisos por parte de fuentes oficiales, pero la iniciativa no prosperó, por lo que se ha optado por desarrollar una aplicación propia.