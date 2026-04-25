Trece personas han tenido que ser atendidas por un incendio en un piso de Girona

Archivo - Ambulancia del SEM - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atendido a trece personas, todos con afectaciones leves, por un incendio en la noche de este viernes en un piso de Girona, según ha informado este sábado por 'X' y ha recogido Europa Press.

De los trece afectados, seis fueron trasladados al Hospital Trueta o al CUAP Güell, mientras que a los otros siete se les dio el alta en el lugar de los hechos.

En la intervención, el SEM activó siete ambulancias y un equipo conjunto de los Bombers de la Generalitat.