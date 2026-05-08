Una treintena de barcos de la Flotilla zarpan de Creta rumbo a Turquía para una "parada técnica"

Barcos de la segunda expedición de la Global Sumud Flotilla parten del Moll de la Fusta de Barcelona el pasado 12 de abril - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 8 May. (EUROPA PRESS) -

Una treintena de embarcaciones de la Global Sumud Flotilla ha zarpado este viernes desde Creta (Grecia) rumbo a Marmaris (Turquía), donde relizarán una "parada técnica".

En un comunicado, la organización ha asegurado que "esta salida no es un simple trámite logístico, sino una declaración rotunda de perseverancia", después de la intervención de Israel de varios barcos de la Flotilla y la captura de activistas en aguas internacionales el pasado 30 de abril.

Fruto de esa intervención, Israel llevó a costas griegas a todos los activistas que habían capturado en aguas internacionales excepto a dos de ellos: el español Saif Abukeshek y el brasileño Thiago Ávila, que fueron trasladados a una prisión en Israel y están en huelga de hambre desde su captura.

"A pesar del secuestro ilegal de nuestros compañeros, la guerra psicológica de la ocupación, la constante presencia de vigilancia militar y las agresiones vividas, la flota permanece intacta y el objetivo sigue siendo el mismo: acompañar al pueblo palestino en su lucha por la libertad y los derechos más fundamentales", han subrayado.

El barco de Greenpeace 'Artic Sunrise' ha abandonado la misión para sumarse a su próxima camapña internacional, y la Flotilla sigue su rumbo a Turquía donde, el 10 y 11 de mayo se reunirán representantes de más de 50 países para "un simposio jurídico y una asamblea general", en la que ultimarán los planes estratégicos de la misión.