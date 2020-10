Tremosa pide a Colau no cortar Via Laietana en Navidad para fomentar turismo comarcal

BARCELONA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Empresa en funciones, Ramon Tremosa, ha pedido este jueves a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que no cierre la Via Laietana durante la Navidad para fomentar el turismo comarcal en la capital catalana ante la bajada del turismo internacional como consecuencia de la crisis del coronavirus.

En una interpelación del diputado de CatECP Lucas Ferro sobre turismo en el Parlament, ha asegurado que les gustaría impulsar con el consistorio la campaña 'Vine al centre' (Ven al centro) y que así se lo trasladó al primer teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Collboni (PSC).

"Si quieres que la gente de Sabadell, Granollers y Martorell bajen el sábado a Barcelona a comprar o comer, no le cerremos la Via Laietana. Si se cierra, dirá: me voy a la Roca del Vallès u otro sitio", ha apuntado.

El pasado fin de semana, el consistorio retomó el programa 'Obrim Carrers' --que quedó interrumpido por la Covid-19-- que incorpora de forma permanente el cierre al tráfico del eje Creu Coberta-Sants y Gran de Gràcia, pero la Via Laietana y Aragó no están dentro del plan y no se cortan al tráfico.

Esta previsto que el Ayuntamiento presente en una o dos semanas la campaña de Navidad, pero la Via Laietana tampoco se cerró durante el año pasado en el periodo navideño.

Tras reivindicar el turismo como un motor decisivo en Catalunya, ha lamentado que ahora Barcelona sea una ciudad sin turismo internacional como consecuencia de la crisis del coronavirus, lo que ha evidenciado que es un "sector clave" que representa el 12% del PIB.

"Barcelona era una ciudad de éxito global total. No podemos renunciar al turismo, tenemos que reivindicarlo", ha asegurado Tremosa, pese admitir de que deben revisarse aspectos y analizar qué tipo de turismo llega a la ciudad.

También ha advertido de que son los empresarios los que mejor saben cómo deben hacerse estas reformas, y que "los sueños intervencionistas provocan deseos y efectos no deseados".

Para el diputado de CatECP, hay un mantra sobre que el Ayuntamiento de Barcelona está por la 'turismofobia', y cree que se confunde la crítica al turismo masivo con la crítica al turismo, algo que considera deshonesto.

"Queremos un turismo de más calidad, que deje más gasto con menos masificación. Hay que trabajar por la desestacionalización turística, entre otros aspectos", ha sostenido Ferro.

CIERRE DE BARES Y RESTAURANTES

En otra interpelación de Cs sobre la gestión de Tremosa a la hora de acompañar a las empresas afectadas por el coronavirus, ha admitido que el cierre de bares y restaurantes es una "decisión dolorosa" y que le gustaría no tener que tomar este tipo de decisiones, pero que así se requería ante el aumento de las cifras de contagios de la Covid-19.

También ha reiterado que intentarán maximizar el dinero público para mantener la actividad productiva, y que le gustaría tener un sistema de financiación "como el de Navarra, porque entonces la capacidad presupuestaria de acción de la Generalitat sería mucho mayor".

Por ello, ha pedido estar atentos a la distribución que se haga de los fondos europeos y motivar que desde Catalunya se presenten el mayor número de proyectos posibles, básicamente desde el mundo empresarial: "Este país tiene un gran futuro. Hay que ampliar la base política pero también la económica".