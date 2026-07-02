El Tren dels Llacs panorámico de Lleida comenzará la temporada el 4 de julio

Imagen del Tren dels Llacs panorámico. - FGC

LLEIDA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Tren dels Llacs panorámico, la línea ferroviaria turística de FGC entre Lleida y la Pobla de Segur (Lleida), comenzará la temporada de verano este sábado 4 de julio, según informa FGC en un comunicado este jueves.

Durante esta temporada, el tren panorámico efectuará 6 circulaciones los sábados desde el 4 de julio y hasta el 8 de agosto, y los billetes se pueden comprar de forma anticipada a través de la web de turistren.cat.

El recorrido del tren es de un total de 89 kilómetros, en los que atraviesa 4 lagos, 40 túneles y 75 puentes, a través de la histórica línea ferroviaria entre Lleida y la Pobla de Segur, y cuenta con un servicio de guía a bordo para contar la historia y recorrido.