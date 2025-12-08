Tres ayuntamientos catalanes usan una app inclusiva de Bleta para comunicarse con personas mayores

La app de Bleta 'Conecta en Grande'. - BLETA

BARCELONA, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

Tres ayuntamientos catalanes han incorporado la app 'Conecta en Grande' desarrollada por la startup inclusiva Bleta y que permite a las administraciones locales comunicarse de forma directa, sencilla y adaptada con las personas mayores.

Se trata de Cassà de la Selva (Girona), el primer municipio en utilizar esta tecnología, y ahora se han sumado Cabrera de Mar y Begues (Barcelona), han explicado fuentes de Bleta a Europa Press.

El sistema, que han incorporado los ayuntamientos en base a un convenio firmado entre Bleta y la Associació Catalana de Municipis (ACM), simplifica la llegada de avisos, actividades o servicios municipales al móvil, "con la finalidad de reducir la brecha digital y reforzar la inclusión social de la ciudadanía sénior", explican las mismas fuentes.

El convenio recoge que Bleta pondrá sus servicios a disposición de los entes locales adheridos a la ACM que estén interesados, mientras que la entidad municipalista dará a conocer activamente entre sus asociados la carta de servicios de Bleta y, específicamente el proyecto dirigido a los municipios 'Conecta en Grande', explica la ACM.

"El contacto con nuestros mayores no puede depender de su dominio tecnológico. Con 'Conecta en Grande', la administración adapta su mensaje a la persona, no al revés", explica el coo de Bleta, Gerard Pinar.

El sistema permite que las notificaciones y avisos municipales, como un corte de suministro de agua, cambios en el transporte, la agenda cultural o los servicios de salud, lleguen directamente a la pantalla del móvil de la persona mayor en un formato claro y adaptado, sin necesidad de aprender nuevas aplicaciones.

COMUNICACIÓN PÚBLICA

Además, los ayuntamientos reciben datos en tiempo real y de forma anónima sobre la visualización de los mensajes, lo que "mejora la eficacia de la comunicación pública", aseguran desde la empresa.

Este lanzamiento se suma a Bleta Conecta, el servicio que simplifica el uso de WhatsApp para que las personas mayores puedan comunicarse fácilmente con familiares y amistades.

Bleta, que desarrolla software y aplicaciones móviles para personas con bajas competencias digitales, fue fundada en 2021 por los ingenieros electrónicos Isabel García, Adrià Roca y Gerard Pinar; tras crear una tableta electrónica diseñada para este sector de población, ha desarrollado una app gratuita para facilitar las comunicaciones y la navegación en dispositivos móviles con más de 170.000 descargas en más de 20 países.