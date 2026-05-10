Tres detenidos por 15 robos de móviles en los distritos de Sant Martí Y Horta de Barcelona

Archivo - Un coche de los Mossos d'Esquadra, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 10 May. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron a dos adultos y un menor los días 28 de abril y 6 de mayo como presuntos autores de 15 delitos de robo con violencia o intimidación por sustraer móviles, en el marco del plan Kanpai contra la multirreincidencia de las unidades de investigación de los distritos de Sant Martí y el Eixample de Barcelona.

El primer detenido, un hombre de 22 años con 14 antecedentes policiales, fue interceptado en Sant Martí y se investiga su participación en 7 robos violentos, una tentativa de estafa y dos delitos de lesiones, ha informado el Departamento de Interior de la Generalitat en un comunicado.

Por otra parte, el 6 de mayo detuvieron a un chico de 18 años y otro menor de edad en los distritos de Gràcia y Horta, respectivamente, que presuntamente habrían participado en 8 robos con violencia e intimidación.

Los hechos tuvieron lugar entre los días 2 de noviembre de 2025 y 7 de abril de 2026 y, según los investigadores, los autores actuaban siempre en grupo con el objetivo de sustraer móviles, pero también documentación, tarjetas bancarias, carteras, dinero o joyas de las víctimas.

Los autores se desplazaban en patinete eléctrico para localizar a las víctimas y después de acercaban para intimidarlas haciendo uso de armas blancas.

Las detenciones se llevaron a cabo después de registros en dos de los domicilios investigados, donde los agentes encontraron documentos personales, 17 teléfonos móviles y 30 fundas de móviles, además de armas blancas, tres patinetes eléctricos y ropa que los detenidos utilizaban para ocultarse y pasar desapercibidos.