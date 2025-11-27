Tres detenidos en Calafell (Tarragona) con varios antecedentes por robos a personas mayores

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este miércoles en Calafell (Tarragona) a dos hombres y una mujer con una veintena de antecedentes por presuntamente robar a personas edad avanzada, informan en un comunicado este jueves.

Los agentes fueron requeridos en un supermercado de la localidad ya que, según el vigilante, los tres sospechosos siguieron a una mujer mayor hasta robarle la cartera y salir corriendo a un párking, donde subieron a un vehículo.

Poco después, los mossos los localizaron y ellos intentaron huir, pero fueron interceptados y durante el registro fueron hallados boletos de lotería, paquetes de tabaco, una tableta portátil y cerca de 1.000 euros en efectivo.

Además, la víctima confirmó que le habían robado la cartera y habían realizado diversos movimientos bancarios, entre ellos dos extracciones en cajeros y compras en diferentes establecimientos y en un punto de venta de lotería por valor de 463 euros.

Uno de los detenidos tenía dos requerimientos de detención, y está previsto que pasen a disposición judicial en las próximas horas.