Tres detenidos en un control de tráfico en Torà (Lleida) por tráfico de 'tusi'

'Tusi' intervenido en el coche de los tres detenidos en Torà (Lleida) por los Mossos d'Esquadra - MOSSOS

LLEIDA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado miércoles, 4 de febrero, a tres hombres de 36, 33 y 28 años en un control de tráfico en Torà (Lleida) como presuntos autores de un delito contra la salud pública tras hallarse 'tusi' en su vehículo, han informado en un comunicado este miércoles.

Los hechos ocurrieron el miércoles a mediodía, cuando una patrulla siguió y consiguió detener a un vehículo que pasó a gran velocidad cuando realizaban un control policial en la carretera C-1412 a la altura de Torà.

Los Mossos identificaron a los tres ocupantes y registraron el vehículo, en el que encontraron un total de 46 bolsitas que contenían 30 gramos de 'tusi', una droga sintética que contiene anfetamina y sustancias psicoactivas.

Además, uno de ellos llevaba tarjetas de crédito y documentación de terceras personas, así como un reloj de alta gama cuyo origen no pudo acreditar.

Ante estos hechos, los tres quedaron detenidos como presuntos autores de un delito contra la salud pública y fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Solsona (Lleida).