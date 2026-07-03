Tres detenidos en Cornellà (Barcelona) por traficar con 107 bombonas de gas de la risa

Material decomisado de los Mossos d'Esquadra - MOSSOS D'ESQUADRA
BARCELONA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -
Los Mossos d'Esquadra han detenido en Cornellà de Llobregat (Barcelona) a tres personas por presuntamente traficar con 107 bombonas de óxido nitroso, comúnmente conocido como gas de la risa, informa el cuerpo autonómico en un apunte en 'X' recogido por Europa Press este viernes.
Los presuntos autores vendían este gas en el exterior de un festival de música ubicado en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).
Además de las bombonas, los agentes han decomisado 25.000 globos y 4.000 euros en efectivo, así como tres datáfonos.