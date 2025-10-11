Tres detenidos y un punto de venta de droga desmantelado en Sant Adrià del Besòs (Barcelona)

Archivo - Un coche de los Mossos d'Esquadra. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a dos hombres, de 61 y 31 años, y a una mujer de 30 como presuntos autores de delitos de tráfico de drogas y pertenencia a banda criminal, tras detectar un punto de venta de droga en el barrio de la Mina de Sant Adrià del Besòs (Barcelona), que ha sido desmantelado por los agentes.

La investigación empezó en julio con la detección del punto de venta en la calle de la Astronàutica y los mossos comprobaron que el vendedor seguía un modus operandi repetitivo; contactando con compradores que se le acercaban directamente en la calle y a los que vendía principalmente cocaína y heroína, explica el cuerpo en un comunicado este sábado.

Los dos responsables del negocio facilitaban la droga que consideraban necesaria para la jornada al vendedor, para evitar que una intervención policial localizara una gran cantidad de producto.

El pasado 8 de octubre, una vez finalizada la investigación, se llevaron a cabo la entrada y registro en el local donde se vendía la droga y en el domicilio de los dos responsables, también en el barrio de la Mina.

Los tres detenidos ya han pasado a disposición judicial y como resultado del registro se intervinieron 34,13 gramos de cocaína, 2.500 euros en efectivo, tres armas de fuego simuladas y dos armas blancas.