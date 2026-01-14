Tres detenidos en Vilassar de Dalt (Barcelona) por vender marihuana en una asociación cannábica

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado jueves a tres personas en Vilassar de Dalt (Barcelona) por presuntamente cultivar marihuana en su domicilio y posteriormente venderla a través de una asociación cannábica en la capital catalana, informan en un comunicado este miércoles.

Los investigadores detectaron que se estaba produciendo una defraudación de fluido eléctrico dentro del piso, del que se desprendía un fuerte olor a marihuana, cuya estafa superaba los 5.000 euros, y en la entrada y registro localizaron más de 360 plantas, la mitad de ellas ya en proceso de secado para su venta.

Uno de los detenidos constaba como presidente de una asociación cannábica donde presuntamente se vendía la droga cultivada en Vilassar, y de todos ellos, es el único que ha pasado a disposición judicial mientras que los otros dos están en libertad a la espera de comparecer ante el juez.