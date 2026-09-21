Tres heridos, uno de ellos grave, en un accidente laboral en una obra en Barcelona

Vehículos de la Guàrdia Urbana de Barcelona y del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) cerca del lugar en el que se ha producido un accidente laboral en Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas, una de ellas de gravedad, en un accidente laboral ocurrido este lunes por la mañana en una obra en Barcelona, han informado fuentes municipales a Europa Press.

Los hechos se han producido sobre las 11.30 horas en una finca de la calle Pamplona, en el Poblenou, y hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guàrdia Urbana de Barcelona, los Bombers de Barcelona y del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Los tres heridos --en estado leve, menos grave y grave--, han sido trasladados a un centro hospitalario, mientras que los Mossos d'Esquadra han abierto diligencias para conocer las causas de este suceso e informar al juzgado, han explicado fuentes policiales a Europa Press.