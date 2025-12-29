Tres personas sufren una intoxicación en una vivienda en Reus (Tarragona)

Archivo - Ambulancia del SEM - SEM - Archivo

TARRAGONA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado intoxicadas este lunes por la mañana en una vivienda en Reus (Tarragona) y han sido evacuadas por el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), según han informado los Bombers de la Generalitat en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

El 112 ha recibido el aviso a las 8.31 horas y los bomberos han acudido con 2 dotaciones hasta el lugar, un inmueble de 2 plantas ubicado en la calle Illa de Buda.

Los bomberos han precisado que, si bien no ha habido un incendio, había humo en la casa, por lo que han revisado y ventilado el inmueble.