Tres producciones catalanas compiten en el Festival de Venecia 2025

Albert Serra recibirá el Premio honorífico 'Le vie dell'immagine'

BARCELONA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Tres producciones catalanas competirán en las secciones 'Orizzonti' y 'Giornate degli Autori' en la 82 edición del Festival Internacional de Cine de Venecia (Italia) que se celebra del 27 de agosto al 6 de septiembre, ha informado la Conselleria de Cultura en un comunicado este lunes.

En la sección 'Orizzonti', dedicada a las nuevas tendencias estéticas y expresivas del cine contemporáneo y que da visibilidad a primeras obras y talentos emergentes, han sido seleccionadas 'Estrany riu' (Zuzú Cinema, Miramemira, Schuldenberg Films) y 'Hiedra' (Botón Films, BHD Films, Ciné-Sud Promotion, Guspira Films).

Jaume Claret Muxart dirige el largometraje 'Estrany riu', en el que Dídac, un adolescente, inicia un despertar interior durante un viaje con su familia a raíz de la enigmática presencia de un chico misterioso.

'Hiedra', dirigida por Ana Cristina Barragán, es una coproducción internacional entre Ecuador, México, Francia y Catalunya, en la que Azucena, una mujer atrapada en el pasado, espía a un grupo de adolescentes de un orfanato y, obsesionada con Julio, de 17 años, se adentra en una relación, un tipo de juego de Edipo, que une dos mundos aparentemente separados.

DEBUT DE GABRIEL AZORÍN

En la sección 'Giornate degli Autori' se hará el estreno mundial de 'Anoche conquisté Tebas' (Dvein Films, Filmika Galaika, Bando à parte), dirigida por Gabriel Azorín, un largomentraje de ficción que mezcla el presente y el pasado para explorar las emociones humanas.

También en el 'Giornate degli Autori', Albert Serra recibirá el Premio honorífico 'Le vie dell'immagine' que otorga el festival a artistas por su exploración y expansión de los límites de los lenguajes visuales y narrativos y con el que reconoce la trayectoria del director catalán como figura del cine contemporáneo internacional.