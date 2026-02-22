Tres startups catalanas captan 7,4 millones de euros del fondo europeo EIC Accelerator - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Tres startups catalanas han captado 7,4 millones de euros del fondo europeo EIC Accelerator, una financiación que el Govern ha considerado como un impulso "clave" para la innovación catalana.

El Govern ha explicado en un comunicado este domingo que UniSCool, Oxolife y Mitiga Solutions figuran entre las 61 compañías seleccionadas por la Comisión Europea en la segunda convocatoria de 2025 del programa.

Las tres empresas han contado con el apoyo de ACCIÓ (Departament d'Empresa i Treball) para preparar sus solicitudes y acceder a la convocatoria, según ha detallado el Ejecutivo.

PROYECTOS SELECCIONADOS

UniSCool recibirá 2,5 millones de euros y podrá optar a otros 2,5 millones de coinversión del EIC Fund para desarrollar su sistema de refrigeración líquida para centros de datos, cuya cofundadora, Montse Vilarrubí, ha afirmado que el apoyo "representa un impulso muy relevante".

Oxolife obtendrá 2,5 millones de euros y podría sumar hasta 10 millones de coinversión para avanzar en su comprimido oral no hormonal que mejora la implantación embrionaria en fecundación in vitro, y su CEO, Agnès Arbat, ha señalado que la ayuda les permitirá "llegar a la siguiente etapa".

Mitiga Solutions recibirá 2,4 millones de euros y podrá acceder a hasta 6 millones de coinversión para escalar su plataforma de inteligencia climática para el sector energético y su CEO, Alejandro Martí, ha asegurado que la ayuda "representa un impulso decisivo".

MÁS FINANCIACIÓN Y CONTEXTO EUROPEO

El EIC Accelerator ofrece subvenciones de hasta 2,5 millones de euros y coinversiones de entre 500.000 y 10 millones tras un proceso de selección en varias fases que culmina con una presentación ante un jurado en Bruselas.

En esta última ronda se han financiado 61 compañías de 17 países con un presupuesto superior a 450 millones de euros, un 28% de ellas lideradas por mujeres, entre las que figuran dos de las tres catalanas seleccionadas.