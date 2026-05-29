El Trueta de Girona regala a menores ingresados un libro para colorear ilustrado por Pilarín Bayés - HOSPITAL DOCTOR JOSEP TRUETA

GIRONA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario de Girona Doctor Josep Trueta ha regalado a los niños ingresados en la planta de Pediatría del centro la versión para colorear del libro 'Petita història del Trueta', editado con motivo de los 70 años del Hospital (1956-2026) e ilustrado por Pilarín Bayés.

El cuaderno incluye las composiciones que la ilustradora creó para reflejar la evolución histórica del Trueta y de la práctica sanitaria y también estará disponible para niños y niñas que pasen por el Hospital de Día Pediátrico, informa el Trueta en un comunicado este viernes.

Se han impreso 2.500 ejemplares que estarán disponibles para que los profesionales de Pediatría puedan entregarlos a los niños y a sus familiares, con el objetivo de hacerles "más agradable" la estancia hospitalaria.