El TSJC amnistía al exconseller Bernat Solé pero no revisa la sentencia por el 1-O

Archivo - Imagen del juicio en el TSJC al exconseller de Acción Exterior Bernat Solé por presunta desobediencia el 1-O cuando era alcalde de Agramunt (Lleida) - TSJC - Archivo

BARCELONA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha amnistiado al exconseller de Exteriores, Bernat Solé, por su participación en el 1-O, pero ha desestimado el recurso en el que solicitaba la revisión y anulación de la sentencia condenatoria y el retorno íntegro de la multa que le fue impuesta, ha informado ERC en un comunicado este viernes.

Solé fue condenado a un año de inhabilitación especial y a una multa de 16.000 euros y, ahora, el TSJC argumenta que la Ley de Amnistía prevé la extinción de la responsabilidad penal, pero no contempla la revisión de la sentencia ni la reinversión de la multa impuesta.

El exconseller ha explicado que con su recurso pretendía demostrar que su colaboración en el referéndum del 1-O "no debería haber sido considerada como un delito penal" y lamenta que la Ley de Amnistía no entre a valorar el fondo de la cuestión, aunque deje sin efecto la pena impuesta.

Por su parte, el TSJC argumenta que "la despenalización produce, ciertamente, efectos análogos a los que genera una Ley de Amnistía", pues los delitos cometidos bajo la legislación precedente dejan de ser perseguidos y las penas impuestas bajo tal legislación dejan de ser ejecutadas, pero no entra a valorar si los hechos fueron o no delictivos.

Solé ha agradecido las muestras de apoyo recibidas, sobre todo a ERC por asumir el coste de su defensa, a su abogado Simeó Miquel, y a la Caixa de Solidaritat por haber hecho frente al coste de la multa que le fue impuesta, y ha dicho que la amnistía no será efectiva hasta que se le aplique a quienes fueron condenados, como el presidente de ERC, Oriol Junqueras.