El TSJC anula la ruptura de relaciones de Barcelona con Israel y el veto a empresas israelís

Archivo - Sesión plenaria en el Ayuntamiento de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha anulado la ruptura de relaciones de Barcelona con Israel y el veto a empresas israelís en contratos públicos de la ciudad que el Ayuntamiento aprobó en el plenario del 24 de noviembre de 2023, según la sentencia emitida este miércoles.

La resolución llega después del recurso presentado por Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM), que llevó a los juzgados estas medidas aprobadas por el consistorio barcelonés.

La propuesta que se aprobó pedía interrumpir relaciones institucionales con el actual gobierno de Israel "hasta un alto al fuego definitivo".

La primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Laia Bonet, ha afirmado en declaraciones a los medios que, "a la espera de los detalles", recorrerán la sentencia.

"Nuestra posición como Ayuntamiento sigue siendo la misma, la de condenar la violencia y el genocidio que está ejerciendo el estado de Israel sobre la población palestina, la Franja de Gaza y Cisjordania. Es una cuestión de humanidad y de derechos humanos", ha sostenido.