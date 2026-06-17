El TSJC cita a Joan Ignasi Elena y Joan Herrera por presuntas irregularidades en Altafulla (Tarragona)

Investiga los contratos menores que el Ayuntamiento firmó entre 2017 y 2019 con su consultora

BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha citado a declarar al exconseller de Interior, Joan Ignasi Elena, y al exlíder de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), Joan Herrera, para tomarles declaración como investigados en el marco de una causa por prevaricación derivada de otra iniciada en la plaza 4 del Tribunal de Instancia de El Vendrell (Tarragona).

Así lo ha confirmado este miércoles el TSJC en un comunicado, en el que señala que el exconseller y actual diputado de ERC en el Parlament y el exlíder de ICV han sido citados a las 10.30 y 12.00 horas del próximo lunes.

El TSJC investiga a Elena y Herrera como cooperadores de un presunto delito de prevaricación por el que se investiga en el Tribunal Supremo al exalcalde de Altafulla (Tarragona) y diputado en el Congreso de los Comuns, Félix Alonso Cantorné.

En concreto, indaga si los contratos menores que el Ayuntamiento de Altafulla firmó entre 2017 y 2019 con la consultora Sinergia Energia Dret i Medi Ambient SLP --participada y administrada por Elena y Herrera-- por servicios de asesoramiento jurídico, infringieron la Ley de Contratos del Sector Público entonces vigente.

En el auto consultado por Europa Press, el tribunal argumentó que existen "indicios suficientemente sólidos de responsabilidad criminal en determinados procesos de contratación pública", en los que pudieron participar como presuntos cooperadores.

El auto sostiene, de forma "provisional, presunta y meramente indiciaria", que el consistorio realizó contratos menores para evitar la licitación pública de estos servicios al haberse concertado los investigados en su propio interés y violentando los principios y las reglas en materia de contratación pública, que exigían una licitación pública basada en el respeto a la transparencia y al tratamiento igualitario entre los licitadores y candidatos.

LOS PAGOS

Por estos servicios, Sinergia recibió 1.300 euros de forma mensual, emitiéndose 13 facturas con el concepto de asesoramiento, si bien fuera de contrato se habrían emitido 9 facturas más por igual importe por conceptos similares.

En total, la suma de las 22 facturas emitidas entre noviembre de 2017 y julio de 2019, pagadas por el Ayuntamiento de Altafulla a la mercantil de la que eran responsables los investigados, ascienden a 25.046,67 euros, que superaron el precio del contrato que era de 15.600 euros.

Asimismo, se investiga la adjudicación a Sinergia, también mediante la figura del contrato menor, de los pliegos para la planificación del Casal municipal de La Violeta, por la que la consultora cobró 5.000 euros sin IVA, si bien "se trataba de una de las tareas que habitualmente eran realizadas por el personal municipal".

Considera el tribunal que se habría hecho un uso indebido de la prórroga y de la figura del contrato menor, que se habría actuado en contra de los informes desfavorables de la interventora municipal y en ausencia de los informes necesarios del Secretario del Ayuntamiento, y que se habría contratado a empresas dirigidas por personas que "supuestamente mantienen una vinculación política estrecha con el partido del alcalde (Sumar En Comú Podem)".

El TSJC sostiene que Elena no podía desconocer la normativa relativa a la contratación pública, tanto por su experiencia pública como profesional, pues además de ser abogado había sido alcalde de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) entre 2005 y 2011.