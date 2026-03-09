El TSJC confirma la pena de 18 años para el hombre que mató a un menor en Sant Hipòlit (Barcelona)

Archivo - Fachada del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sección de apelación penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha confirmado íntegramente la condena a 18 años de prisión al acusado de matar de un disparo a un menor de edad en Sant Hipòlit de Voltegrà (Barcelona) en mayo de 2923, según consta en una sentencia consultada por Europa Press.

La defensa del acusado, juzgado ante un tribunal popular que le declaró culpable, presentó un recurso contra el fallo de la Audiencia de Barcelona que rechaza el TSJC al considerar probado que el procesado se apostó frente al número 9 de la calle Sant Martí de la localidad y efectuó varios disparos contra un menor de 15 años que volvía con un grupo de amigos de la fiesta para celebrar la Copa de Europa de hockey patines del CP Voltregà.

Uno de los disparos, efectuado con un revólver, fue dirigido a la cabeza del menor, quien no pudo defenderse porque fue atacado por la espalda.

La sala del alto tribunal confirma que el agresor es responsable de un delito de homicidio agravado por ser la víctima menor de dieciséis años, concurriendo la circunstancia agravante de abuso de superioridad.

CONTUNDENCIA DE LAS PRUEBAS

El TSJC considera contundente la declaración de dos testigos presenciales "que coincidieron en lo esencial, haber visto al acusado disparar el arma de fuego a la cabeza del menor", así como de otro testigo, que, si bien no vio el momento del disparo, sí dijo ver el objeto que tenía el acusado en la mano y oír los disparos.

"Frente a esta contundente prueba de cargo los restos de sangre que pudieron obtenerse, cuando antes ya había habido una reyerta, y la ropa que pudiera llevar o no el acusado, que se dio a la fuga siendo detenido 8 horas después (hecho probado), no contradicen en nada ni afectan a la fiabilidad del relato de los testigos", que se nutre también de la pericial y del resultado de la entrada y registro, indidca la sala.