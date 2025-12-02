El turismo estético 'low cost' triplica las complicaciones graves en Catalunya, según SCCPRE

BARCELONA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una encuesta elaborada por la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica (SCCPRE) ha señalado que el turismo estético 'low cost' triplica las complicaciones graves e incrementa las urgencias hospitalarias en Catalunya, informa la entidad en un comunicado de este martes.

Casi el 70% de los profesionales encuestados han atendido en la sanidad pública urgencias relacionadas con el turismo estético 'low cost'; y en más de la mitad de los casos, se han requerido ingresos hospitalarios superiores a 24 o 48 horas, así como nuevas cirugías dentro del sistema público, como la retirada de prótesis infectadas.

Los procedimientos con más complicaciones son los de contorno corporal y abdomen (casi el 90% de los casos); la abdominoplastia "encabeza en ranking" (64%), seguida de la liposucción y el aumento de glúteos; y las complicaciones más frecuentes son la dehiscencia de herida quirúrgica (herida abierta) y la infección.

Según los resultados de la encuesta, los destinos más habituales del turismo estético 'low cost' son Turquía (56%) y Colombia (41%); y cuando es necesaria una cirugía correctiva, más de la mitad de los casos (56%) se resuelven con una sola intervención, pero casi un 25% requiere dos o más cirugías adicionales.

La vicepresidenta de la SCCPRE, Anna López, explica que las complicaciones a menudo derivan de "una valoración preoperatoria insuficiente, estancias hospitalarias muy cortas, seguimientos postoperatorios insuficientes o inexistentes y estándares de seguridad quirúrgica menos estrictos", especialmente en protocolos de desinfección.

Desde la entidad alertan del peligro de los vuelos aéreos asociados al turismo estético 'low cost', puesto que la combinación de viaje largo y una cirugía de más de cuatro horas "puede triplicar el riesgo de tromboembolia pulmonar y embolia grasienta", que son las dos principales causas de muerte en una liposucción.