Los turistas de Barcelona que llegan en crucero son el 2,5% del total, según un estudio

El investigador de la Universitat de Girona (UdG) Josep Maria Espinet - Europa Press

BARCELONA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los turistas de Barcelona que llegan a la ciudad en crucero son el 2,5% del total, según un estudio elaborado por la Universitat de Girona (UdG) que estudia el peso de los cruceristas en la ciudad día a día y en las zonas con mayor afluencia de turistas.

Lo han presentado este jueves en rueda de prensa en Barcelona el investigador de la UdG Josep Maria Espinet, junto a la jefa de Cruceros del Puerto de Barcelona, Mar Pérez; y el director de la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (Clia) en España, Alfredo Serrano.

El estudio ha usado datos cedidos por Turismo de Barcelona, el Gremi d'Hotels de Barcelona, la Universitat de Barcelona (UB) y Telefónica Tech, que ha cedido datos de las antenas de los teléfonos, que se han tenido que filtrar a través de algoritmos para detectar cuáles son las procedentes de cruceristas.

Espinet ha explicado que el estudio incorpora tres novedades: la dimensión temporal con un análisis día a día y por tramos horarios; por espacios y zonas geográficas, y el uso de datos de telefonía, y ha asegurado que los datos del estudio muestran que el turismo de cruceros "no es el responsable de la saturación turística de Barcelona".

Ha detallado que los cruceristas representan hasta el 2,5% de los turistas en la ciudad durante 192 días (52%), hasta el 5% en 141 días (39%) y hasta el 7,5% en 32 días (9%), y que los cruceristas no superan el 6,6% de los turistas en las zonas con mayor afluencia de turistas en ninguno de los 30 días con más cruceristas en la ciudad.

Además, ha dicho que los patrones de comportamiento de los cruceristas no coinciden con el total de turistas, ya que "los días con más cruceristas, en general, no coinciden con los días de más afluencia de los visitantes".

RECOMENDACIONES

El estudio recomienda que la gobernanza política de la gestión turística se refuerce con datos y el uso de indicadores objetivos para "priorizar las decisiones basadas en evidencia".

También, promover la gestión anticipada de flujos y la planificación operativa, ya que Espinet ha dicho que ya se conocen los cruceristas que llegarán a Barcelona cada día durante los próximos meses.

Por otro lado, invita a gestionar los puntos críticos para mejorar la distribución espacial de los flujos para poder actuar de forma selectiva y no aplicar medidas generalizadas.

SERRANO Y PÉREZ

Serrano ha lamentado que "el fenómeno de la congestión turística y de los cruceros son actividades no suficientemente estudiadas" y ha puesto en valor el peso del sector de los cruceros en el turismo de Barcelona.

Ha recordado que el sector representa 1.300 millones de euros de facturación en la ciudad y más de 10.000 puestos de trabajo.

Pérez, por su parte, ha explicado que el estudio permite "ser rigurosos y saber cual es el volumen de cruceristas y cómo se comportan en la ciudad".

Ha añadido que la cifra de 2,5% de los visitantes "es muy importante para poder gestionar" estas visitas con la colaboración del Ayuntamiento de Barcelona y de otras instituciones.