Turull busca "recoser el independentismo" y reafirma la ausencia de Junts en la mesa de diálogo

El secretario general de Junts Per Catalunya (JxCat), Jordi Turull, en una imagen de archivo - Europa Press

Defiende que sus reproches no van dirigidos a ERC, sino al PSOE

BARCELONA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha asegurado que el objetivo de la formación es "recoser el independentismo" y ha reafirmado la ausencia de la misma en la próxima reunión de la mesa de diálogo entre el Govern y el Gobierno, prevista para la semana que viene.

En respuestas a los periodistas este domingo en la escuela de verano Ramon Trias Fargas i Montserrat Trueta de la JNC en Gualba (Barcelona), ha argumentado que aunque la participación del conjunto del Ejecutivo catalán en la mesa era un punto del acuerdo de Govern, "en todo pacto existe el texto y el contexto", y que la mesa era una forma del PSOE de anestesiar, en sus palabras, al independentismo.

Ha remarcado que Junts no pretende reprochar nada a ERC, sino al PSOE y al Estado español, a los que ha acusado respectivamente de engañar y de ejercer la represión, haciendo que la mesa "no haya avanzado por ningún sitio" porque en ella no se abordará ni la amnistía ni la autodeterminación.

Ha defendido, además, que "en el Estado, la política la marcan las togas" y que al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le fijan el discurso desde las instancias judiciales, por lo que vaticina que la mesa de diálogo no servirá.

Por todo ello, se propone recuperar un independentismo "cívico, político, social, para volver a pasar a la acción" a meses de que se cumplan cinco años del 1-O, y no entrar en una estrategia anestesiadora del independentismo que lo divida más, ha dicho textualmente.

En cuanto a la polémica sobre el diputado de Junts Francesc de Dalmases tras mantener una discusión con la subdirectora del programa 'Faqs', ha asegurado que este lunes se acordará abrir un expediente informativo sobre la misma que servirá para "aclarar todo" y para que el diputado se defienda.