Turull cuestiona el distanciamiento ERC-Govern y acusa a los de Junqueras de aceptar "zanahorias"

El líder de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Martí; el secretario general de Junts, Jordi Turull; la secretaria de Organización de Junts, Judith Toronjo, y la miembro de la dirección del partido, Assumpta Cros - EUROPA PRESS

BARCELONA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha cuestionado este lunes el distanciamiento de ERC y Govern por los Presupuestos y ha acusado a los republicanos de aceptar todas las "zanahorias", en declaraciones ante la estación de Sants de Barcelona.

Al preguntársele por el presidente de ERC, Oriol Junqueras, que aseguró el sábado que no se dan las condiciones para seguir negociando las cuentas con el Govern del PSC, Turull ha apuntado: "Son las cosas entre ERC y el PSC. Lo que sí vemos es que continuamente hay un intercambio de zanahorias y que ERC las va aceptando".

"Ya ha dejado de lado lo que era el concierto económico solidario. Después se basó en el IRPF y ahora parece que también lo dejarán de lado", ha augurado.

Sobre los Presupuestos, ha insistido en que a Junts les preocupa que el Govern esté comprando "el modelo Colau" tras haber logrado ya un acuerdo con los Comuns, además de reiterar su opinión de que la Generalitat está subordinada a Madrid.

'¡ECHEMOS A RENFE DE CATALUNYA!'

Junts ha llevado a cabo este lunes una acción de protesta en más de 70 estaciones de Rodalies de Catalunya que, bajo el lema '¡Echemos a Renfe de Catalunya!', ha consistido en repartir 30.000 folletos donde exponen su soluciones al problema actual.

En concreto, exigen el traspaso del 100% de la red ferroviaria a la Generalitat; rescindir el contrato con Renfe y asumir la gestión desde Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC); garantizar planes alternativos de transporte gratuitos; llevar a Renfe y Adif a los tribunales y que asuman los costes derivados del colapso.

Para Turull, estas propuestas son factibles siempre que haya "un Govern que lidere y piense más en defender a Catalunya que no en la supervivencia de Pedro Sánchez".